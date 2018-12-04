الجزيرة يسجل الانتصار الأول في دوري السلة من بوابة الوحدة

المصدر: جوني جبور - دبي

حقّق الجزيرة بفوزه على ضيفه الوحدة «88-67» الانتصار الأول في بطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في افتتاح الجولة الرابعة من ذهاب الدوري التمهيدي للبطولة، التي شهدت أيضاً تسجيل البطائح انتصاره الثاني على التوالي، عقب فوزه على مضيفه بني ياس «88-76».

وفرض البطائح نفسه شريكاً مع بني ياس والوصل والشارقة وشباب الأهلي والنصر على صدارة الترتيب العام برصيد ست نقاط، فيما انفرد الجزيرة بالمركز السابع برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الوحدة في المركز الثامن، ونقطتين عن كل من العين والظفرة المتشاركين في المركز الأخير.