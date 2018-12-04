الشارقة وشباب الأهلي في اختبار صدارة «أقوياء اليد»

المصدر: جوني جبور - دبي

يحلّ الشارقة في الخامسة من عصر اليوم ضيفاً على شباب الأهلي، في لقاء قمة مبكر يجمع الفريقين لحساب الجولة الثانية من مرحلة ذهاب دوري أقوياء كرة اليد التي ستشهد أيضاً، وفي التوقيت ذاته، لقاء النصر وضيفه الجزيرة، واستضافة العين للظفرة، ولقاء الوصل مع ضيفه الوحدة، على أن يدخل بني ياس مرحلة الراحة لحساب هذه الجولة.

وفي مواجهة من العيار الثقيل، تقام على صالة الشيخ مكتوم بن محمد، تجمع طرفي نهائي كأسي السوبر والإمارات للموسم الحالي، وبشعار الصدارة المبكرة، يسعى كل من شباب الأهلي والشارقة إلى بلوغ النقطة السادسة، في مباراة تحمل تطلعات للملك في مواصلة حملة الدفاع عن لقب دوري الموسم الماضي بالصورة المثلى، يقابلها طموحات مشروعة لشباب الأهلي في وضع حدّ لسلسلة هزائمه المتتالية أمام الشارقة، عقب خسارته في نهائي البطولتين الافتتاحيتين لموسم 2018-2019 في ختام كأس السوبر «28-26»، وكأس الإمارات «28-23».