مدرب بني ياس والمحترف روبسون يهنئان باليوم الوطني

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

حرص مدرب بني ياس الكرواتي كرونوسلاف جوريتش، ومدافع الفريق البرازيلي روبسون دي باولا، على ارتداء الزي الوطني خلال المؤتمر الصحافي، أول من أمس، قبل مباراة اليوم مع شباب الأهلي في الجولة 12 لمنافسات دوري الخليج العربي، بحضور اللاعب، ومدير الفريق مرزوق المنصوري، والمنسق الإعلامي حسن المرزوقي، ومترجم الفريق أنس المختوم، للتعبير عن مشاركتهما الشعب الإماراتي وقيادته الرشيدة في الاحتفال باليوم الوطني الـ47. وبعد المؤتمر، قام المدير الفني جوريتش، وجميع اللاعبين الأجانب الأربعة لبني ياس: البرازيلي روبسون دي باولا، والكولومبي مايكل أورتيغا، والإسباني بيدرو كوندي، والهولندي جورج ليروي، بتقديم التهنئة للدولة حكومة وشعباً في تسجيل فيديو قصير كلّ بلغته التي يتحدث بها، وهو يرتدي الزي الوطني للدولة.