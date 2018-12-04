برنامج خاص لتجهيز طاقم التحكيم الإماراتي قبل كأس آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف الحكم الدولي لكرة القدم عمار الجنيبي، أن طاقم التحكيم الإماراتي الذي سيشارك في إدارة مباريات كأس آسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل، يخضع حالياً لبرنامج إعداد خاص مكثف، بدأ اعتباراً من الأسبوع الماضي في كل من دبي وأبوظبي، لتجهيزه لهذا الحدث الآسيوي الكبير بهدف الظهور المشرف للصافرة الإماراتية، مؤكداً أنهم يتدربون يومياً نحو ساعة ونصف الساعة بإشراف مدرب اللياقة في لجنة الحكام حسن عبدالله، علماً بأن الطاقم يضم كلاً من حكمي الساحة محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي، إضافة للمساعدين محمد أحمد يوسف وحسن المهري.

وقال الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «تم إعداد برنامج خاص من قبل لجنة الحكام في اتحاد الكرة لتجهيز طاقم التحكيم الإماراتي الذي سيظهر في كأس آسيا، ويتم بعد التدريب قياس مستوى اللياقة البدنية لكل حكم».

وأكد عمار الجنيبي جاهزيتهم التامة مع بقية زملائهم الحكام بهدف الظهور القوي وإبراز الصورة المشرفة للتحكيم الإماراتي في كأس آسيا.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام محمد عبيد اليماحي، لـ«الإمارات اليوم»، ثقتهم الكبيرة في قدرة طاقمي التحكيم الإماراتي على الظهور المشرف في كأس آسيا، مشدداً على أنه يضم أفضل الحكام ليس على مستوى الإمارات فحسب وانما على صعيد آسيا أيضاً، مشيراً إلى الظهور المشرف لطاقم التحكيم الإماراتي في كأس العالم.