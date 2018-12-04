هل ينجح كايو في تعويض يوفانوفيتش أمام «الذئاب»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يظهر فريق النصر اليوم لأول مرة من دون المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، الذي تمت إقالته قبل يومين فقط من مباراة الفجيرة، التي يخوضها الفريق في الجولة 12 من دوري الخليج العربي في استاد زعبيل بنادي الوصل، عند الساعة 7:30 مساءً، بعد مشوار طويل للمدرب مع الفريق استمر ما يقارب خمسة مواسم غير متصلة وارتبط فيها مع الفريق بالعودة إلى منصات التتويج قبل أن تسوء النتائج الموسم الجاري وتتم اقالته.

وارتبط اسم المدرب الصربي بفريق النصر الذي خاض معه 166 مباراة، في جميع المسابقات (دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وبطولة الأندية الخليجية ودوري أبطال آسيا)، وحقق خلالها الفوز في 82 مباراة فقط مقابل 50 هزيمة و34 تعادلاً، ويحسب للمدرب الصربي إعادة الفريق إلى منصات التتويج، عندما فاز معه بلقب كأس الأندية الخليجية في موسم 2013-2014، قبل أن ينجح في الموسم التالي (2014-2015)، في تحقيق ثنائية كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

وكان النصر قد عاد إلى مسلسل الهزائم أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، الأمر الذي عجل من وداع المدرب الصربي، الذي كان مجلس إدارة الشركة قد استقر على بقائه حتى نهاية الدور الأول من البطولة، ولكن التعادل مع بني ياس والخسارة من شباب الأهلي كان لهما تأثير أقوى، واستقرت الشركة على تولي المدرب البرازيلي كايو، خبير أكاديمية الكرة، قيادة الفريق الأول حتى التعاقد مع مدرب جديد.

أمّا فريق الفجيرة «الذئاب»، فكان قد خسر نقطتين غاية في الأهمية المباراة الماضية بالتعادل مع الظفرة بهدف لكل فريق، بعد أن تقدم في الدقيقة 91 ولكن بسبب خطأ مشترك بين الدفاع وحارس المرمى تلقى الفريق هدفاً في الدقيقة 96 لتنتهي المباراة بالتعادل، ويستقر الفريق في وسط الجدول بالمركز السابع برصيد 13 نقطة، مقابل 12 نقطة لفريق النصر، والفائز في مباراة اليوم ستكون أمامه فرصة كبيرة للتعويض والتقدم أكثر من مركز في جدول البطولة.

الغيابات

النصر: أحمد شامبيه.

الفجيرة: محمد خلفان، أحمد موسى.

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