آل علي يشارك في كأس العالم للترايثلون بالبحرين

المصدر: محمد فاضل - دبي

يواصل كابتن المنتخب الوطني والفجيرة للترايثلون محسن حسن آل علي، استعداداته اليومية تمهيداً لمشاركته في بطولة العالم للترايثلون، التي ستقام في مملكة البحرين يوم الثامن من الشهر الجاري، والتي تتضمن السباحة لمسافة 1900 متر، وقيادة الدراجة الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً، والجري لمسافة 21 كيلومتراً، وتعد هذه المشاركة هي الخامسة له في السباقات التي تقام في مملكة البحرين، وسبق له أن حقق نتائج مميزة، أبرزها المركز الأول على مستوى اللاعبين الخليجيين. وقال محسن آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت الاستعداد لهذه البطولة قيل نحو شهرين من الآن في كل من دبي والفجيرة، وشاركت في بعض البطولات المحلية لاختبار الجاهزية، وأنا راضٍ عن نفسي، وأتطلع إلى تحقيق أفضل إنجاز ممكن لتعزيز النتائج الطيبة التي حققتها في (عام زايد)».