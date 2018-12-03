«سبورت فور أوول» تختار خلفان مبارك نجماً للجولة 11

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن موقع «سبورت فور أوول» الرياضي عن اختيار صانع ألعاب فريق الجزيرة، خلفان مبارك، نجماً للجولة 11 من دوري الخليج العربي، ليتوج بجائزة مقدمة من شركة «Eaksports». وكان تصويت الجمهور قد حسم الجائزة لمصلحة خلفان، بعد أن منحه 203 أصوات، تلاه في المركز الثاني لاعب الوصل، البرازيلي كايو، بـ144 صوتاً، وحل ثالثاً محترف الوحدة، البرازيلي ليوناردو، بـ85 صوتاً، بينما جاء وليد عباس من شباب الأهلي رابعاً برصيد 75 صوتاً، ثم جناح الزعيم، حسين الشحات، في المركز الخامس بـ73 صوتاً، وبـ30 صوتاً احتل لاعب الفجيرة، كوسوكو عمر، المركز السادس، ومايك راموس من اتحاد كلباء برصيد ثمانية أصوات في المركز السابع.

وأكد مدير شبكة «سبورت فور أوول»، عبدالرسول عبدالله، أن إدارة الشبكة تضع معايير لاختيار الفائزين باستخدام الأرقام الفردية بمؤشرات الأداء لأفضل لاعب في كل مباراة تقدمها شركة «instat» العالمية للإحصاءات، ويمنح الفائز لقب «نجم الجمهور».