المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

دياز

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، تلقّى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، إذ تواصل النادي مع ابن المدرب ووكيل أعماله، إيمليانو، لمعرفة طلبات دياز المادية.

المنتخب

بث اتحاد الكرة على موقعه على «توتير» شريط فيديو بعنوان «قدام يا الأبيض» يحشد خلاله الدعم للمنتخب الوطني، خلال ظهوره المرتقب في كأس آسيا التي ستُقام الشهر المقبل في الإمارات.

تسريحة

قال حارس مرمى عجمان علي الحوسني، إن سبب تغيير تسريحته التي ظهر بها في المباراة الأخيرة أمام الوحدة تعتبر «نيو لوك» بهدف التغيير، خصوصاً أن عدداً من زملائه السابقين في الوحدة سألوه بعد المباراة عن سر التسريحة الجديدة.