العين يقيد دومبيا رسمياً.. وروبن في القائمة المبدئية لمونديال الأندية

المصدر: معاذ كمبال ــ العين

أعلن نادي العين، رسمياً، عن قيد لاعب الوسط المالي تونغو حامد دومبيا، لمدة موسمين بعد اكتمال إجراءات تسجيله عملياً ضمن كشوفات الفريق لبطولة كأس العالم للأندية - الإمارات 2018، وسيرتدي القميص رقم «3».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم غانم الهاجري، في بيان، أمس: «نجحنا في إكمال إجراءات التعاقد مع دومبيا مباشرة غير أن ملف اللاعب روبن لازال مفتوحاً». وأوضح: «حصل فريق العمل على الموافقة من وكيل اللاعب البرتغالي قبل ثماني ساعات فقط من إغلاق باب التسجيل، وأبرز المستجدات المرتبطة بملف روبن تكمن في انتظارنا لرد الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي تمت مخاطبته عبر اتحادنا المحلي ولجنة أوضاع اللاعبين بخصوص السماح للنادي بتسجيل اللاعب خارج المواعيد المسموح بها وفقاً للوائح المعمول بها، والتي تستثني اللاعب الحر خلال فترة محددة».

وأوضح: «جميع الأوراق تثبت تعاقد نادي العين مع روبن كلاعب حر خلال الفترة المسموح بها حسب لوائح اتحاد الكرة المحلي، واللاعب لديه حكم قضائي من المحكمة الرياضية في البرتغال ومعتمد من اتحاد الكرة في بلده بأنه لاعب حر ويحق له التعاقد مع أي نادٍ». وأضاف: «تم تسجيل روبن في القائمة المبدئية المشاركة في كأس العالم للأندية ويقوم الفريق القانوني في اتحادنا بالتنسيق مع الفريق القانوني للنادي بهذا الشأن، وكل المؤشرات تسير في الطريق الصحيح».