العين يتعاقد مع المالي دومبيا ويضع البرتغالي روبن في الانتظار

المصدر: العين-الإمارات اليوم

أعلن نادي العين لكرة القدم، رسمياً قيد لاعب الوسط المالي تونغو حامد دومبيا، لمدة موسمين بعد اكتمال إجراءات تسجيله عملياً ضمن كشوفات الفريق لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، إذ يرتدي القميص رقم "3".

وكشف نادي العين خلال البيان الذي أصدره اليوم عن التفاصيل المرتبطة بوضع البرتغالي روبن روبيرو والذي لازال النادي ماضياً في إجراءات تسجيله ضمن قائمة "الزعيم" العالمية.

وأعرب رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، سعادة غانم الهاجري، عن بالغ امتنانه وتقديره لقيادة نادي العين على الرعاية السامية والدعم السخي لجميع الألعاب بمختلف المراحل السنية وتهيئة الأسباب لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح وتحقيق الطموحات المرجوة.

وقال: "بعد الاستقبال التاريخي لبطل الثنائية بقصر البحر، صدرت توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بالعمل على دعم الصفوف سعياً للظهور المشرف وتقديم أفضل المستويات التي تتسق مع تطلعات الأمة العيناوية”.

وأكمل: "المساحة الزمنية المتاحة أمام فريق العمل المكلف بملف قيد اللاعبين اقتصرت على 48 ساعة لإنجاز المهمة، بيد أن رئيس وأعضاء اللجنة الفنية للاحتراف بالتنسيق مع المدير الفني كانوا قد قاموا بترتيبات مسبقة، متمثلة في تحديد الاحتياجات الفنية وحصر أفضل الأسماء المتاحة في سوق الانتقالات خلال تلك الفترة لتغطية المتطلبات الفنية، فضلاً عن التواصل مع وكلائهم مباشرة لمعرفة مدى إمكانية موافقة من وقع عليهم الاختيار للعب خلال فترة مسابقة كأس العالم للأندية مبدئياً، قبل الدخول في بقية التفاصيل المرتبطة بالتعاقد".

واستطرد الهاجري قائلاً: "التزاماً بمبدأ الشفافية في ظل الأخبار المتداولة حول وضع اللاعبين أخيراً وإطلاع جماهير النادي على الحقائق، نؤكد أن الإجراءات الخاصة بقيد روبن ودومبيا بدأت فعلياً في الحادي والثلاثين من شهر سبتمبر الماضي وحرصاً منا على الاستغلال الأمثل للموارد والتعامل بواقعية مع الظروف، نجحنا في إكمال إجراءات التعاقد مع دومبيا مباشرة غير أن ملف اللاعب روبن لازال مفتوحاً".

وأضاف: "الحقيقة حصل فريق العمل على الموافقة من وكيل اللاعب البرتغالي قبل ثمان ساعات فقط من إغلاق باب التسجيلات وأبرز المستجدات المرتبطة بملف روبن تكمن في انتظارنا لرد الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي تمت مخاطبته عبر اتحادنا المحلي ولجنة أوضاع اللاعبين بخصوص السماح للنادي بتسجيل اللاعب خارج المواعيد المسموح بها وفقاً للوائح المعمول بها والتي تستثني اللاعب الحر خلال فترة محددة.

وأردف: "جميع الأوراق تثبت تعاقد نادي العين مع روبن كلاعب حر خلال الفترة المسموح بها حسب لوائح اتحاد الكرة المحلي، واللاعب لديه حكم قضائي من المحكمة الرياضية في البرتغال ومعتمد من اتحاد الكرة في بلده بأنه لاعب حر ويحق له التعاقد مع أي نادٍ".

وأضاف: "تم تسجيل روبن في القائمة المبدئية المشاركة في كأس العالم للأندية ويقوم الفريق القانوني في اتحادنا بالتنسيق مع الفريق القانوني للنادي بهذا الشأن وكل المؤشرات تسير في الطريق الصحيح".