وليد حسين يتسلق الحائط في الفجيرة استعداداً لـ «السماوي»

المصدر: أحمد طارق - دبي

نشر لاعب شباب الأهلي، وليد حسين، أمس، مقاطع فيديو على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، أثناء تأديته بعض تدريبات تقوية العضلات، وذلك أثناء وجوده في الفجيرة، حسب ما ذكر في الفيديو.

ورغم مشاركة وليد حسين أساسياً، أول من أمس، في مباراة شباب الأهلي والنصر، وكان أحد أبرز نجوم المباراة، إلا أنه أدى تدريبات قوية خلال مقاطع الفيديو التي نشرها، والتي كان أبرزها قيامه بتسلق الحائط تحت توجيهات مدرب مختص، إذ تسلق حسين الحائط بنجاح أكثر من مرة، وذلك ضمن تحضيراته لمباراة شباب الأهلي المقبلة أمام بني ياس بعد غد في الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي.