الوحدة والجزيرة يطلبان الفوز الأول في دوري السلة اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يحلّ فريق الوحدة، الساعة السابعة مساء اليوم، ضيفاً على الجزيرة، في لقاء يبحث فيه الطرفان عن أول فوز لهما في الدور التمهيدي لدوري كرة السلة ضمن الجولة الرابعة. وفي مباراة أخرى على صالة نادي بني ياس، يلتقي صاحب الأرض ضيفه البطائح، في أول مواجهة تاريخية بين الطرفين، ويتنافسان فيها على حسم المركز الخامس. وتستكمل الجولة، مساء غد، بإقامة ثلاثة مباريات، يستضيف في الأولى الشارقة الوصل، ويحل العين في الثانية ضيفاً على النصر، ويلتقي صاحب الضيافة شباب الأهلي الظفرة.

ويتشارك الوحدة والجزيرة ثلاث نقاط، وكلاهما تعرضا في الجولات الثلاث الماضية لهزائم متتالية، والفائز سيتمكن من اقتناص المركز السابع بجانب ابتعاده عن مؤخرة الترتيب، مع العلم أن الفريقين التقيا، في أكتوبر الماضي، في كأس نائب رئيس الدولة، وفاز وقتها الجزيرة على الوحدة 80-72.يذكر أن الوصل والشارقة وشباب الأهلي والنصر يتصدرون الترتيب العام برصيد ست نقاط، بفارق نقطة عن بني ياس الخامس، ونقطتين عن البطائح في المركز السادس، فيما يتشارك الجزيرة والوحدة والظفرة والعين المركز الأخير بثلاث نقاط.