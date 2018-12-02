داوود علي: ما الفائدة من ورش لجنة التحكيم إذا كانت لا تُطبّق

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

انتقد لاعب المنتخب الوطني سابقاً، واتحاد كلباء حالياً، داوود علي، ورش التحكيم التي تنظمها لجنة الحكام في اتحاد الكرة، متسائلاً: «ما الفائدة منها، إذا كانت لا تطبق».

وقال، لـ«الإمارات اليوم»: «لماذا تنظم لجنة الحكام ورش عمل تدريبية للاعبين، إذا كانت لا تطبق تعليماتها ولوائحها أثناء المباريات»، مبيناً أن ما حدث في ضربة الجزاء، التي احتسبت ضد مدافع كلباء عبدالله أحمد، ليست صحيحة.

يذكر أن كلباء وبني ياس تعادلا سلباً، الخميس، في الجولة 11 لدوري الخليج العربي، وشهدت المباراة ضربة جزاء احتسبت ضد كلباء وأثارت الجدل، لكن لاعب بني ياس الإسباني بيدرو أضاعها.

وقال داوود علي: الكرة إذا ارتطمت بقدم اللاعب وارتدت إلى يده تعتبر غير مقصودة ولا تحتسب خطأ، وهو ما حدث معنا في مباراة بني ياس، لكنها احتسبت ضدنا ضربة جزاء، ويمكن للمسؤولين عن ورش عمل الحكام مراجعتها للتأكد من كلامي.

ووصف النقطة التي نالها فريقه بعد التعادل أمام بني ياس بالمقنعة، لكنه وصفها بأنها أقل من طموح الفريق، وقال: الفريق كان يستحق الفوز على بني ياس وبشكل مرتاح، لولا الفرص التي ضاعت، وضربة جزاء غير محتسبة، إضافة إلى دفاع بني ياس الصلب.

وأضاف: خططنا لنيل ست نقاط من مجموع تسع في آخر ثلاث مباريات، وسعينا لأن تكون مباراتنا مع بني ياس الطريق نحو أول ثلاث نقاط، ومازلنا نرفع التحدي لكي ننال ثلاث إلى أربع نقاط، قبل نهاية الدور الأول أمام فريقي دبا والفجيرة.