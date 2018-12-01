فوز خورفكان والحمرية ومسافي بدوري الأولى

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

عزز الحمرية صدارته لدوري الدرجة الأولى بعد فوزه على العربي 3-1، وتغلب مسافي على دبا الحصن بهدف نظيف، وبالنتيجة نفسها فاز خورفكان على الذيد ضمن منافسات الجولة الثالثة، التي أقيمت أمس، ليصبح رصيد الحمرية وخورفكان (تسع نقاط)، ومسافي (سبع نقاط)، مقابل نقطة واحدة لكل من دبا الحصن والذيد.

وسجل لمسافي اللاعب الإيفواري بالي جوني في الدقيقة 49، بينما سجل لخورفكان اللاعب إبراهيم إسماعيل في الدقيقة 67، وسجل للحمرية البرازيلي هوغو هدفين في الدقيقتين (11 و33)، والفرنسي كمال شافني (3)، بينما سجل للعربي الروماني ميهاي ألكسندر (78).

وتستكمل الجولة بإقامة مباراتين مساء الغد، إذ يلتقي حتا مع التعاون عند 16:40، والعروبة ومصفوت في 19:15.