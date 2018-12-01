5 غرز في جفن البرازيلي كايو

المصدر: أحمد طارق - دبي

طمأن نادي الوصل جمهوره على سلامة اللاعب البرازيلي كايو كانيدو، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أول من أمس، في مباراة «الإمبراطور» أمام الشارقة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيراً إلى أن اللاعب البرازيلي خضع لتدخل جراحي استلزم خمس غرز فوق جفن العين.

وذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الأشعة المقطعية التي أجراها البرازيلي كايو كانيدو أثبتت سلامة رأسه من أي إصابة خطيرة، مشيرة إلى أن الجرح القطعي الذي تعرض له اللاعب فوق جفن عينه اليمنى استلزم خياطة 5 غرز، مؤكداً أن كايو سيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الاستعدادية للمباراة المقبلة أمام العين.