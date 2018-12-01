الشارقة يهزم العين.. والنصر يتخطى الظفرة في «السلة»

المصدر: جوني جبور ــ الشارقة

قسى فريق رجال كرة السلة في نادي الشارقة على مضيفه العين، عقب الفوز العريض الذي حققه الملك بفارق 58 نقطة بنتيجة "106-48" في المباراة التي جمعتهما أول من أمس لحساب ختام الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الدوري والتي شهدت ايضاً مواصلة النصر فرض نفسه شريكاً على الصدارة بفوزه على ضيفه الظفرة "81-65"، وإلحاق صاحب الضيافة الوصل الهزيمة الأولى لفريق بني ياس في البطولة عقب فوز الامبراطور "82-56".

وبختام الجولة، اعتلت فرق الشارقة والوصل والنصر وشباب الأهلي صدارة الترتيب بتساويها برصيد الستة نقاط قبل أن يعلب فارق الأهداف دور الفيصل في منح الملك الصدارة على حساب الامبراطور وذهاب المركز الثالث للعميد وشباب الأهلي الرابع، ولتودي خسارة بني ياس في تراجعه للمركز الخامس برصيد الخمس نقاط، بفارق النقطة عن البطائح السادس، ولتتساوى فرق العين والجزيرة والوحدة والظفرة برصيد النقاط الثلاثة قبل أن يمنح فارق الأهداف فخر أبو ظبي مركزه السابع، والظفرة الثامن، والعنابي المركز التاسع، والفريق العيناوي المركز العاشر.