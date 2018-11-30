فوز خورفكان والحمرية ومسافي بدوري " الاولى"

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

عزز الحمرية صدارته لدوري الدرجة الاولى بعد ان فاز على العربي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، وفاز مسافي على دبا الحصن بهدف نظيف، وبذات النتيجة فاز خورفكان على الذيد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الاولى، والتي اقيمت مساء اليوم،.ليصبح رصيد الحمرية وخورفكان 9 نقاط مقابل 7 لمسافي ونقطة واحدة لكل من دبا الحصن والذيد، سجل لمسافي اللاعب الايفواري بالي جوني في الدقيقة 49، بينما سجل لخورفكان اللاعب ابراهيم اسماعيل في الدقيقة 67، وسجل للحمرية البرازيلي هوجو هدفين في الدقيقتين 11و33، والفرنسي كمال شافني 3، بينما سجل للعربي الروماني ميهاي الكسندر 78.

وتستكمل الجولة باقامة مباراتين مساء الغد حيث يلتقي عند الساعة الخامسة الاثلث حتا مع التعاون بينما في السابعة والربع يلتقي العروبة ومصفوت