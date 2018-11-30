الإسباني بيدرو يهدر ضربة جزاء ويحرم بني ياس الفوز على كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حرم مهاجم بني ياس الإسباني بيدرو كوندي فريقه من ثلاث نقاط مؤكدة بعد أن أضاع ضربة جزاء منحت للسماوي ليتعادل بني ياس مع مضيفه كلباء من دون أهداف، وذلك في المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد كل منهما 12 نقطة.

ودشن كلباء المباراة بهجوم ضاغط، واستفاد من ثلاث ضربات ركنية في أول خمس دقائق كان لها حارس السماوي فهد الظنحاني بالمرصاد، أخطرها في الدقيقة الثالثة التي أضاع فيها الفرنسي سيو جيوفاني كرة مهمة.

ولم يستفد بني ياس من فرصة سهلة أضاعها حسن المحرمي بعد أن سدد كرته الرأسية على عجالة أعلى العارضة، ومثلها لزميله البرازيلي روبسون مرت بجانب القائم 39، وتوالى تضييع الفرص من الجانبين في شوطي المباراة.

ومنح الحكم يحيى الحمادي ضربة جزاء لبني ياس بعد أن لمست الكرة يد عبدالله أحمد في الدقيقة 68، أضاعها الإسباني بيدرو، بعد أن سدد أعلى العارضة.