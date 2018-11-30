عجمان يمنح الوحدة «السعادة»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

عاد فريق الوحدة مجدداً إلى سكة الانتصارات، بعد أن عجز عن تذوق طعم الفوز في آخر خمس مباريات، وذلك بعد أن تمكن أمس من تحقيق الفوز على مُستضيفه عجمان 2/‏1، ضمن الجولة 11 من دوري الخليج العربي.

وتقدم السنغالي سيام للبرتقالي أولاً في الدقيقة (38)، ثم أدرك البرازيلي ليوناردو التعادل للعنابي (43). وفي الشوط الثاني أضاف ليوناردو الهدف الثاني من ضربة جزاء (64)، ليرفع رصيد فريقه إلى النقطة 18، بينما توقف رصيد عجمان عند 16 نقطة.

ولم يعرف الوحدة طعم الفوز على عجمان في آخر خمس مباريات جمعتهما في الدوري، وتحديداً منذ العام 2009، اذ تعادلا في أربع مناسبات وخسر العنابي في مرة واحدة. وسبق للفريقين أن التقيا 14 مرة، فاز الوحدة في ست مباريات، وعجمان في خمس مرات. وجاء الأداء على مستوى الشوط الأول في بدايته لمصلحة الضيف، الذي دخل لاعبوه بدوافع كبيرة لإحراز هدف مبكر، وكاد يصل لمبتغاه في أكثر من مناسبة.

وتنوعت الهجمات بين الفريقين، لكن الأهم بالنسبة للوحدة الخروج بفوز يعوض خيبات الجولات الماضية.