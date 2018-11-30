كايو يحتفل بـ«المئوية» ويصنع ويسجل في رباعية العين على دبا

المصدر: معاذ كمبال - العين

قاد نجم فريق العين، البرازيلي كايو لوكاس، «الزعيم» لتحقيق فوز كبير برباعية نظيفة على حساب ضيفه دبا، أمس، ضمن الجولة 11 من دوري الخليج العربي، وفي المباراة التي أقيمت على استاد القطارة، ليبلغ العين النقطة 25 ويتصدر بالشراكة مع الشارقة الذي يتقدم عليه بالمواجهات المباشرة.

وضرب كايو عصفورين بحجر واحد، إذ احتفل بمباراته الـ100 منذ قدومه إلى العين، قبل موسمين من فريق كاشيما أنتلرز الياباني، كما صنع ثلاثة أهداف وسجل هدفاً.

ولعب كايو مع العين 53 لقاء في الدوري، و26 مباراة في أبطال آسيا، وخاض 5 مباريات في كأس رئيس الدولة، و15 في كأس الخليج العربي، ومباراة في كأس سوبر الخليج العربي.

وسجل كايو مع العين في كل المسابقات 43 هدفاً، منها 36 هدفاً في المسابقات المحلية، وستة في أبطال آسيا، كما حصل مع «الزعيم» على ثنائية الدوري والكأس، ووصل لنهائي أبطال آسيا في 2016.

وقام جمهور العين بتحيته بعد خروجه بديلاً في الدقيقة 77 من عمر اللقاء من أجل إراحته لمواجهتي الوصل في الدوري والكأس على التوالي.

وافتتح أهداف العين السويدي بيرغ في الدقيقة 15، ثم أضاف زميله المصري حسين الشحات الثاني في الدقيقة 19 بتمريرة من كايو، وعاد بيرغ وأضاف الهدف الثاني له والثالث للعين في الدقيقة 47 بتمريرة من كايو، ولم يفوت اللاعب البرازيلي فرصة وضع بصمته، وسجل الهدف الرابع للعين في الدقيقة 49.

وبالعودة للقاء فقد لعب «الزعيم» بتشكيلية مثالية، خصوصاً في خط الدفاع الذي شهد مشاركة إسماعيل أحمد ومهند العنزي ومحمد أحمد والياباني تسوكاسا شيوتاني للمرة الأولى منذ بداية الموسم، وذلك بسبب الإصابات المتتالية وعدم استقرار المدرب الكرواتي زوران ماميتش على تشكيلة واحدة.

وعادت الحيوية لخط هجوم الفريق بسبب الطريقة التي خاض بها المدرب اللقاء بثلاثة مهاجمين ومن خلفهم الدولي ريان يسلم بوظيفة صانع الألعاب بصورة صريحة،ما ساعد الفريق على الاختراق من العمق بعكس المباريات السابقة التي كان يعتمد فيها الفريق على الهجوم من الأطراف بصورة أساسية.

كايو سجل مع العين 43 هدفاً في جميع المسابقات.