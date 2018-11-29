إلزام الجزيرة بدفع 2.3 مليون درهم لوكيل فليبي

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة الدكتور حسن المرزوقي، إلزام نادي الجزيرة بدفع مبلغ مليونين و322 ألفاً و50 درهماً لوكيل اللاعبين سيف روبي، تنفيذاً لقرار صادر من المحكمة الرياضية الدولية، عبارة عن مستحقات مالية للوكيل عن دوره في صفقة لاعب النادي السابق الإكوادوري فيليبي كاسيدو، كما قررت اللجنة أيضاً تغريم نادي الجزيرة 40 ألف درهم لعدم التزامه بسداد مبلغ مليونين و574 ألف درهم، عبارة عن مستحقات مالية للاعبين ووكلاء لاعبين.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي، حمدان الزيودي، في تصريحات صحافية، إن اللجنة خاطبت نادي الجزيرة بسداد المستحقات المالية المترتبة عليه، سواء بشأن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية، أو المستحقات الخاصة بلاعبين ووكلاء لاعبين، مشدداً على أن الجزيرة يمكن أن يتعرض لعقوبات مالية أخرى، تصل إلى الغرامة 100 ألف درهم، في حال لم يلتزم بسداد المبالغ المترتبة عليه، ومواجهة إجراءات عقابية أخرى لم يسمها.

من جانب آخر، غرمت اللجنة نادي الوحدة 10 آلاف درهم، بسبب قيام جمهوره بالتلفظ بألفاظ غير لائقة، تجاه حكم مباراة الفريق أمام الجزيرة في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي.

وغرمت اللجنة، أيضاً، نادي عجمان 30 ألف درهم، لحصول ستة من لاعبيه على إنذارات، خلال مباراة الفريق أمام الوصل في الجولة الماضية، ووقعت اللجنة عقوبة مماثلة بحق نادي الفجيرة.