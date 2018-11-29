الزعابي عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام

المصدر: محمد فاضل - دبي

عيّن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، الإماراتي فيصل الزعابي عضواً في الاتحاد الآسيوي، إضافة الى منصبه عضواً في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وقال الاتحاد الاماراتي للعبة أنه تسلم رسالة رسمية تفيد بتعيين الزعابي بإجماع كل الأعضاء، وذلك في الاجتماع الذي انعقد على هامش بطولة العالم الاخيرة في السويد، وتم اعتماده بشكل رسمي أمس.

ويأتي منح الامارات هذا المنصب تثميناً لدعم اتحاد الإمارات، والعمل على تطوير اللعبة ونشرها على المستويين المحلي والدولي، ومنها استضافة دبي لبطولة آسيا سبتمبر الماضي، والتوصل لاتفاق مبدئي حول استضافة الامارات لكأس العالم في العام المقبل، اضافة الى نيل أبطال الامارات بالقوة البدنية ميداليات ملونة في أقوى البطولات العالمية.

وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، اعتماد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي تعيين الزعابي عضواً دائماً في الاتحاد الآسيوي، متمنياً له تمثيل الدولة بأفضل صورة.