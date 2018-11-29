محمد بن راشد بن محمد بن راشد بطل السباق الدولي للقدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

فاز الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب سباق مدينة دبي الدولية للقدرة الدولي، لمسافة 80 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 307 فرسان وفارسات من مختلف الإسطبلات داخل الدولة.

وحقق الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد، لقب السباق بعدما احتل المركز الأول على صهوة الجواد «باور» المملوك لإسطبلات «إم 7»، وذلك بعدما احتل المركز الرابع في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، ورغم تراجعه إلى المركز السادس في المرحلة الثانية لمسافة 20 كيلومتراً، إلا أنه صعد إلى الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً، في المقابل جاء في المركز الثاني، الفارس سيف أحمد المزروعي، على صهوة الجواد «سيام» المملوك لإسطبلات «إم آر إم»، وتبعه في المركز الثالث، الفارس منصور سعيد الفارسي، على صهوة الجواد «زعامة» المملوك لإسطبلات «إم آر إم».