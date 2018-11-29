مهرجان رياضي وفني بنادي الحبتور للبولو

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

ينظم نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، غداً، مهرجاناً رياضياً وفنياً، بالملعب الرئيس بالنادي، في ختام كأس اليوم الوطني، والتي شهدت مشاركة ستة فرق.

وأعدت إدارة النادي مفاجآت للجمهور والأطفال، حيث ستكون هناك احتفالية كبيرة، تشمل عروضاً للسيارات والبالونات، كما ستخصص برامج للأطفال، كما تم تخصيص جوائز مالية للجمهور.

وأكد محمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، أن «الاحتفال باليوم الوطني في عام زايد له دلالات عميقة، لأنه يرسخ لدى أجيالنا القيم العربية والإسلامية الأصيلة، التي غرسها القائد الملهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.