إلزام الجزيرة دفع مليوني درهم لوكيل صفقة فليبي

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد في دبي برئاسة الدكتور حسن المرزوقي إلزام نادي الجزيرة دفع مبلغ 2.32250 مليون درهم لوكيل اللاعبين سيف روبي تنفيذا لقرار صادر من الحكمة الرياضية الدولة عبارة مستحقات مالية لوكيل اللاعبين عن دوره في صفقة لاعب النادي السابق الاكوادوري فيليبي كاسيدو ، كما قررت اللجنة أيضا تغريم نادي الجزيرة 40 الف درهم لعدم التزامه بسداد مبلغ 2.574 مليون درهم عبارة عن مستحقات مالية للاعبين ووكلاء لاعبين.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي حمدان الزيودي أن اللجنة في تصريحات صحافية أن اللجنة خاطبت نادي الجزيرة بسداد المستحقات المالية المرتبة عليه سواء بشأن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية أو المستحقات الخاصة بلاعبين ووكلاء لاعبين، مشددا على أن الجزيرة يمكن أن يتعرض لعقوبات مالية تصل الى الغرامة 100 ألف درهم في حال لم يلتزم بسداد المبالغ المترتبة عليه ومواجهة إجراءات عقابية أخرى لم يسمها.

من جانب آخر غرمت اللجنة نادي الوحدة 10 الاف درهم بسبب قيام جمهوره بالتلفظ بألفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراة الفريق أمام الجزيرة في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي.

وغرمت اللجنة أيضا نادي عجمان 30 ألف درهم لحصول ستة من لاعبيه على إنذارات خلال مباراة الفريق أمام الوصل في الجولة الماضية ووقعت اللجنة عقوبة مماثلة بحق نادي الفجيرة أيضا.