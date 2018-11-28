هاسيك: خسارة الظفرة امام شباب الاهلي لن تغير نظرتي عنه

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أكد مدرب الفجيرة التشيكي ايفان هاسيك بانه مقبل على مباراة صعبة امام الظفرة والتي ستقام عصر يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي.

و قال هاسيك، في المؤتمر الصحافي الذي انعقد عصر اليوم، المباراة صعبة، وانتظر من اللاعبين ردة فعل افضل بعد الخسارة امام الامارات في الجولة الماضية، مؤكدا ان الظفرة يمتلك لاعبين اجانب مميزين وخسارته امام شباب الاهلي لن تخدعه، وما حصل في تلك المباراة لن يغير نظرته بان الظفرة يملك لاعبين جيدين وفريق جيد.

وتابع: "ان ماحصل في تلك المباراة يعود الى ان شباك الظفرة استقبلت هدفين مبكرين قادته الى ان يفتح الملعب ويتعرض للخسارة الثقيلة، وعن التشكيلة المتوقعة قال هاسيك: ليس المهم من سيلعب في المباراة، بل المهم من سيقاتل في المباراة وبعض اللاعبين سيكونوا خارج التشكيلة وسنرى من سينظم اليها، وعن احتمال مشاركة المحترف الفرنسي كوسوكو قال انه سيشارك اذا كان جاهزا.

وبخصوص عودة محترفه الجزائري محمد بن يطو للفريق قال: محمد بن يطو لاعب مهم جدا افتقدناه في المباريات السابقة وانا لا اعلم كيف نال بطاقة حمراء، امام الوصل، غاب بسببها في المباريات السابقة"، موضحا ان بن يطو لم يستحق يومها البطاقة الحمراء لكونه كان تدخلا عاديا، بينما حدث تدخل عنيف من قبل لاعب الامارات وليد عمبر على لاعبنا مهند خميس في المباراة السابقة، في المباراة الماضية التي شهدت اخطاء تحكيمية كثيرة ووليد عُمير كان يستحق الانذار الاحمر.

وختم قائلا: الظفرة فريق قوي لكننا نريد ان نظهر الوجه الحقيقي للفريق في المباراة التي ستجمعنا معه.