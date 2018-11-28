العنبري: متصدر الدوري يواجه مهمة صعبة أمام الوصل

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري، أن فريقه الذي يتصدر حاليا ترتيب فرق الدوري، سيواجه مهمة صعبة أمام ضيفه فريق الوصل خلال اللقاء الذي يجمعها، بعد غد الخميس في الجولة 11 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، معتبرا أن الوصل ورغم خسارته الأخيرة أمام عجمان في الجولة الماضية لم يكن سيئا بدليل تأهله على حساب الأهلي المصري الى دور الثمانية في كأس زايد للأندية العربية.

وقال عبد العزيز العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر النادي في الشارقة "أطالب اللاعبين بالتركيز الجيد واحترام الوصل خلال المباراة واتوقع أن تكون المباراة صعبة بالنسبة للفريقين".

وشدد مدرب الشارقة على أن فريقه سيستفيد من الأخطاء السابقة التي وقعها فيها اللاعبون خصوصا خلال مباراته الأخيرة أمام دبا عندما استقبلت شباك الفريق هدفين رغم فوزه في المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.