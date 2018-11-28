المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

نقاش

دخل لاعب محترف في أحد أندية دوري الخليج العربي، في نقاش حاد مع أحد الإعلاميين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ أبدى اللاعب استياءه من انتقادات الإعلامي، وأكد أنه لا تحق له المطالبة بالاستغناء عن خدماته.

عوانة

اقترب لاعب وسط بني ياس، فواز عوانة، من المشاركة في مباراة كلباء، غداً، على ملعب الأخير في الجولة الـ11 لدوري الخليج العربي، بعد شفائه من الإصابة التي لحقته بشد في العضلة الضامة، ومنعته المشاركة في المباريات الأخيرة.

علاقة

لاحظ مراقبون العلاقة القوية بين مدرب المنتخب زاكيروني، ومترجمه الخاص طارق بن جدية، مشيرين إلى أن الأخير يحرص على أن يكون قريباً من المدرب خلال التدريبات لإيصال المعلومة الصحيحة إلى اللاعبين حتى تُنفذ تعليمات المدرب بسرعة.