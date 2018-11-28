كلاسيكو مصغّر لنهائي ليبرتادوريس في استاد هزاع بن زايد اليوم

المصدر: معاذ كمبال - العين

يشهد استاد هزاع بن زايد في الساعة 10:30 من صباح اليوم، مواجهة بين ممثلين عن طرفي نهائي القرن، الذي سيجمع بين قطبي الكرة الأرجنتينية فريق بوكا جونيورز وغريمه التقليدي ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس، في لقاء بين اللاعب الأرجنتيني السابق، هرنان كرسبو الذي يعد إحدى أساطير فريق ريفر بليت، في مواجهة ولاس بورديسو، إحدى أساطير فريق بوكا جونيورز.

وتقام الفعالية المصغّرة في إطار الترويج لمونديال كأس العالم للأندية الذي سينطلق يوم 12 من ديسمبر المقبل، إذ إن الفائز في نهائي القرن سيتأهل مباشرة للمونديال، وكانت مباراة الإياب بين الفريقين أجلت أكثر من مرة بسبب الشغب في حين سيطر التعادل الإيجابي 2-2 على لقاء الذهاب.

وتنحصر المنافسة بين الأسطورتين في إجراء مقابلات إعلامية حول حظوظ الفريق الأرجنتيني الذي سيتأهل إلى كأس العالم من قارة أميركا الجنوبية، وحالة الشغف التي تعيشها الأرجنتين حالياً، كونها المرة الأولى التي يلتقي فيها الغريمان الأرجنتينيان في نهائي ليبرتادوريس، بالإضافة إلى التحدث عن مسيرتهما الكروية.

يذكر أن فريق العين سيبدأ مشواره في مونديال الأندية يوم 12 من الشهر المقبل، حينما يستقبل فريق تيم ويلينغتون النيوزيلندي على استاد هزاع بن زايد.