البلوشي: الأرقام القياسية تدعو إلى التفاؤل بمستقبل السباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عبر نائب رئيس اتحاد السباحة، جمعة البلوشي، عن سعادته بما وصل إليه السباحون الإماراتيون، خصوصاً سباحي الوصل، من مستويات تدعو إلى التفاؤل الفترة المقبلة، وقال

لـ«الإمارات اليوم»: «تحطيم هذا الرقم الكبير من الأرقام القياسية في كل بطولة من كأس رئيس الدولة للسباحة، يؤكد حرص السباحين على التدريبات والأجهزة الفنية على إعداد سباحيها بالشكل المميز».

وكانت سباحة الوصل قد واصلت تفوقها، حيث نجحت في السيطرة على كل مراحل بطولة كأس رئيس الدولة، التي أقيمت على مدار أسبوعين، بعدما توّج بأكثر من 90% من سباقات ونتائج البطولة، التي أقيمت على جولتين، الأولى كانت في مجمع حمدان الرياضي لمراحل 13-15-17، أما المرحلة الثانية فكانت يومي الجمعة والسبت الماضيين في نادي الجزيرة بأبوظبي، بمرحلتي العموم وتحت 11 عاماً.

ونجح الوصل خلال البطولة في تحقيق 17 رقماً قياسياً جديداً في سباقات مختلفة، كما اقتنصت سباحة الفجيرة رقمين قياسيين في سباق التتابع 50 و100 متر متنوّع تحت 11 عاماً، وتوّج الوصل بمرحلة 13 عاماً، وجاء نادي تراث الإمارات في المركز الثاني والعين ثالثاً.