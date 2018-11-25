الجزيرة يستأنف على عقوبة طرد مبخوت

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

قدمت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة استئنافا قانونيا إلى اتحاد كرة القدم لإلغاء عقوبة الإيقاف لمباراتين على مهاجم الفريق الدولي علي مبخوت بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الوحدة والجزيرة أول من أمس في الجولة العاشرة لمنافسات دوري الخليج العربي.

وتعرض علي مبخوت للطرد المباشر في الوقت بدل الضائع لمباراة فريقه أمام الوحدة بعد توجيه ضربة " بالكوع " إلى مدافع الوحدة البديل عبد الله الكربي .

وأعربت شركة الجزيرة في بيان رسمي لها عبر موقع النادي عن ثقتها في إنصاف الجهات المختصة للنادي وللاعب بإلغاء العقوبة والبطاقة غير المستحقة.