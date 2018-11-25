شباب الأهلي يعزف «السلم الخماسي» في شباك الظفرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

حقق شباب الأهلي فوزاً كبيراً على حساب مستضيفه الظفرة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ليرفع الفريق رصيده إلى 19 نقطة، محافظاً على المركز الرابع، في حين تجمدت نقاط الظفرة عند تسع نقاط، في المركز الثاني عشر.

وبالعودة للمباراة، فقد فرض شباب الأهلي سيطرته على مجريات المباراة منذ دقائقها الأولى، واستطاع أن يترجم إحدى الفرص التي أتيحت له في الدقيقة الثانية، حينما أرسل الإكوادوري جيمي أيوفي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وجدت المالدوفي لوفانور هنريكي، الذي لم يتوانَ في وضعها بالمرمى، واضعاً فريقه في المقدمة.

وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، بعد مرور 12 دقيقة فقط، وتحديداً في الدقيقة 14، حينما تسلم الكرة الطويلة التي أرسلها الأرجنتيني ماورو دياز خلف المدافعين، ليواجه حارس المرمى خالد السناني، ويضعها على يساره بصورة خادعة.

ورفض الإكوادوري جيمي أيوفي إلا أن يضع بصمته في اللقاء، حيث نجح في تسجيل الهدف الثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 57 من كرة رأسية محكمة، بعد أن تلقى كرة عرضية عالية من المدافع وليد عباس.

ومع سيطرته على مجريات اللقاء، لم يفوت شباب الأهلي فرصة زيادة غلته من الأهداف، إذ نجح الأرجنتيني ماورو دياز في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وأمن البديل أحمد خليل النتيجة لفريق شباب الأهلي، بتسجيل الهدف الخامس بعد دقيقتين من مشاركته بديلاً للإكوادوري جيمي أيوفي، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78.