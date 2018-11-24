فوز حتا والعروبة والحمرية في دوري الأولى

المصدر: محمد فاضل ـ دبي

حقق فريقا العروبة والحمرية انتصارهما الثاني، في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوز الأول على الذيد 2-1، والثاني على التعاون بثلاثية نظيفة، فيما بدأ فريق حتا حصاد النقاط بفوزه على مضيفه مصفوت 3-1، في المباريات التي أقيمت أمس ضمن الجولة الثانية.

سجل أهداف حتا: البرازيلي لوان في الدقيقة 25، وماهر جاسم (53)، وعدنان حسين (56)، فيما أحرز هدف مصفوت التونسي بن حمودة (58).

وسجل للحمرية محمد ناصر هدفين في الدقيقتين 12 و19، والمحترف المغربي كامل شافني في الدقيقة 59، فيما أحرز هدفي العروبة المحترف المغربي ياسين الصالحي في الدقيقتين 38 و48، أما هدف الذيد فسجله اللاعب إبراهيم عبدالله في الدقيقة 90+3.

وتستكمل الجولة، اليوم، بإقامة مباراتين، حيث سيلعب عند الساعة الخامسة إلا ربعاً العربي مع مسافي، وفي السابعة والربع سيلتقي دبا الحصن مع خورفكان، في قمة البطولة المبكرة.