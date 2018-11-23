«الصقور» يستنجد بالفجيرة للهرب من القاع

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

يستضيف فريق الإمارات نظيره الفجيرة عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في استاد الإمارات برأس الخيمة، ضمن الجولة الـ10 من دوري الخليج العربي، في مباراة صعبة على الفريقين، خصوصاً صاحب الأرض الذي يستنجد بنقاط المباراة من أجل الهرب من القاع والاقتراب من الفرق التي تعلوه في الترتيب.

ويحتل «الصقور» المركز قبل الأخير من جدول الترتيب بخمس نقاط من فوز واحد وتعادلين، ويستضيف اليوم فريق الفجيرة «المتطور» الذي يحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة، إضافة إلى أنه يقوده مدرب عمل الموسم الماضي في الإمارات، وهو التشيكي إيفان هاسيك.

وكان الإمارات قد خسر مباراة الجولة الثامنة أمام فريق شباب الأهلي بنتيجة 2-1، بينما تعادل الفجيرة مع الوحدة بنتيجة 3-3، لينجح الفريق في خطف نقطة التعادل من فريق منافس على اللقب، وفي حال خسارة «الصقور» اليوم فإن موقفه سيكون كارثياً، حيث سيستمر في مركز متأخر، كما أنه سيخرج المباراة المقبلة إلى الجزيرة، ومن ثم يستضيف فريق عجمان، ويختتم مبارياته أمام الشارقة، ما يعني أنه سيقابل فريقين منافسين على اللقب، وبالتالي صعوبة الحصول على نقاط من هذه المباراة، وهو ما يعني ضرورة الحصول على النقاط الست على ملعبه ليصل إلى النقطة 11، كي يضمن البقاء في المنافسة حتى الدور الثاني.

وفي المقابل، يلعب الفجيرة دائماً بقوة أمام الفرق المنافسة على اللقب، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية أمام العين، الوحدة، الشارقة، بينما قد تعرقله الفرق المنافسة مباشرة له، ويريد الفريق تحقيق الفوز حصد النقاط الثلاث أيضاً، لمواصلة مشواره في البطولة، حيث سيصل إلى النقطة 15 إذا نجح في تحقيق الفوز اليوم على الإمارات، وهو رصيد الوحدة نفسه قبل انطلاق الجولة.

ولم يخفِ مدرب الإمارات، التونسي جلال القادري، أهمية المباراة، وقال في تصريحات صحافية: «نخوض مواجهة مصيرية أمام منافس مباشر، ولا بديل عن الفوز على الفجيرة‬ لتعديل الموقف».

الغيابات

الإمارات: إبيني وخالد شماريخ وأحمد مال الله وخالد عمبر.

الفجيرة: أحمد موسى ومحمد بن يطو وحمدان قاسم.

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