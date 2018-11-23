قناة مصرية: الشحات في الأهلي خلال ساعات

المصدر: العين - الإمارات اليوم

قالت قناة «أون سبورت» المصرية، إن لاعب فريق العين، المصري حسين الشحات أصبح على بعد خطوات قليلة من الانضمام للنادي الأهلي المصري خلال الأيام القليلة المقبلة، لدعم صفوف الفريق بعد الإخفاق الإفريقي الأخير وخسارة بطولة دوري الأبطال الإفريقي للعام الثاني على التوالي.

وكشف الإعلامي سيف زاهر خلال برنامجه على شاشة «أون سبورت»، أن الأهلي تقدم بعرض رسمي لمسؤولي نادي العين وطلب ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. وأوضح أن هناك موافقة مبدئية من مسؤولي العين على تحقيق رغبة اللاعب في الانتقال للأهلي، وأن التفاوض جارٍ على بعض الأمور المادية لإتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد زاهر أن عضو مجلس إدارة النادي الأهلي خالد الدرندلي استغل وجوده في الإمارات لرئاسة بعثة الفريق لمواجهة الوصل ببطولة كأس زايد، والتقى مسؤولين من نادي العين لإنهاء الصفقة.