3 مباريات في إقلاع «الطائرة» اليوم

المصدر: معاذ كمبال - العين

تنطلق مساء اليوم مباريات دوري الكرة الطائرة للموسم الجديد 2018/‏2019 بثلاث مواجهات من العيار الثقيل، إذ يخرج فريق النصر الفائز أخيراً بلقب كأس نائب رئيس الدولة، لمواجهة فريق الجزيرة في الساعة 05:45 على ملعب الأخيرة بملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في لقاء يطمح من خلاله «العميد» للاستفادة من النشوة التي يمر بها لاعبوه حالياً بعد عودته لمنصة التتويج.

بدوره، يستقبل فريق العين، حامل لقب كأس رئيس الدولة، ضيفه فريق عجمان في الساعة 5:45 على الصالة البنفسجية في «دار الزين» في مواجهة يدخلها صاحب الأرض والجمهور بعد معسكر تحضيري أقامه «الزعيم» في مدينة المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة، وخاض خلاله عدداً من المباريات الودية. وفي المباراة الثالثة يستقبل فريق الوصل ضيفه فريق الظفرة في الساعة 5:45 في مواجهة متكافئة بين الفريقين. وتلعب بقية المباريات يوم غد السبت، إذ يستقبل فريق بني ياس حامل لقب الدوري ضيفه فريق الوحدة في «ديربي أبوظبي»، بينما يحل فريق حتا ضيفاً على فريق شباب الأهلي في دبي.