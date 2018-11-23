العين يصطدم بـ «عموري».. والهلال في المجموعة الحديدية

المصدر: أحمد طارق - دبي

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم، عن مواجهات قوية للأندية الإماراتية في البطولة القارية، خصوصاً العين الذي سيلعب في المجموعة الثالثة (الحديدية)، وسيصطدم مجدداً مع الهلال السعودي، بعدما التقى الفريقان الموسم الماضي في دور المجموعات أيضاً، بينما ترتفع الإثارة في حال تعافي لاعب «الزعيم» السابق عمر عبدالرحمن من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وإمكانية عودته إلى الملاعب واللعب أمام الفريق العيناوي في المباريات التي ستنطلق في شهر مارس المقبل.

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