بيرغ ينهي صياماً تهديفياً استمر أكثر من 400 يوم

المصدر: معاذ كمبال - العين

احتفل لاعب فريق العين، الدولي السويدي ماركوس بيرغ، بتسجيله لهدفه الأول مع «الفايكنج»، بعد صيام تهديفي أستمر أكثر من 400 يوم، لم يتذوق خلالها اللاعب طعم الاحتفال، بخلاف أهدافه المتواصلة مع فريقه العين، قبل أن يسجل، أول من أمس، في شباك منتخب روسيا، ضمن الجولة السادسة لدوري الأمم الأوروبية.

ونشر بيرغ صورة عبر حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور «إنستغرام»، وهو يحتفل بالهدف الذي سجله في الدقيقة 72، وقاد به منتخب بلاده للفوز على «الدب الروسي» بهدفين نظيفين، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب السويدي لتدريبات فريق العين خلال الساعات المقبلة استعداداً لمواجهة اتحاد كلباء في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي.