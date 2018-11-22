10 سنوات ترسم تاريخ «الفورمولا 1» في حلبة مرسى ياس

المصدر: جوني جبور - دبي

تحتفل جائزة أبوظبي لسباقات «الفورمولا1» الأحد المقبل، بتنظيم نسختها العاشرة على حلبة «مرسى ياس»، في حدث يمثل خاتمة سباقات قمة المقعد الأحادي على العالم، إلا أن تاريخ الحلبة، على الرغم من الفترة القصيرة نسبياً لاستضافة السباقات مقارنة بحلبات عالمية أخرى، نجح في إعادة كتابة السجلات الذهبية لبطولة «الفورمولا1» التي يعود تاريخ ميلادها إلى عام 1950.

ونجحت الحلبة في كتابة فصول جديدة بتاريخ البطولة، بداية من نسختها الأولى عام 2009.

للإطلاع على أبرز 10 محطات زمنية في سباقات حلبة «مرسى ياس»، يرجى الضغط على هذا الرابط.