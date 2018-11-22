مدرب المغرب يساعد أزارو قبل لقاء الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب المغرب، الفرنسي هيرفي رينارد، أنه تعمد مشاركة لاعب الأهلي المصري، وليد أزارو، لمدة 45 دقيقة فقط في المباراة الودية لـ«أسود الأطلس» أول من أمس أمام تونس، وذلك حتى لا يتعرض اللاعب للإرهاق، قبل سفره إلى دبي لخوض مباراة الوصل في كأس زايد.

وتخلف أزارو عن السفر مع بعثة الأهلي إلى دبي أول من أمس، لانضمامه إلى قائمة المغرب ومشاركته أمام تونس، قبل أن يصل أمس، ويشارك في التدريب الأساسي لـ«الأحمر» على استاد الوصل.

وتسبب أزارو في حدوث مشكلة جديدة، عندما دخل في مشادة مع لاعبي تونس، إذ ظهر للمرة الأولى في استاد رادس، منذ المشكلة التي حدثت في نهائي أبطال إفريقيا، عندما مزق قميصه، وحصل على ركلة جزاء مثيرة للجدل، ليتم إيقافه عن الإياب، حيث استقبله جمهور «نسور قرطاج» بصافرات الاستهجان.