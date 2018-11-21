العنبري يحذر لاعبي الشارقة من دبا

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أكد مدرب الشارقة، عبد العزيز العنبري، صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه أمام فريق دبا في المواجهة التي تجمعها يوم بعد غد الجمعة ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي وأن فريقه يتطلع للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، واصفا دبا بالفريق الصعب خصوصا عندما يلعب على ملعبه، محذرا لاعبيه من الهجمات المرتدة للاعبي دبا، مشددا على أن فريقه بإمكانه حصد نقاط المباريات المقبلة في الدوري من خلال احترام منافسيه.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر النادي في الشارقة " بالنسبة لنا فإننا نركز كثيرا على نقاط القوة والضعف في صفوف فريق دبا".

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق الدوري حاليا برصيد 21 نقطة.

وأكد مدرب الشارقة أن اغلب فرق الدوري تعاني من رجوع لاعبيها الدوليين الى صفوفها قبل يوم واحد او يمين من مواعيد المباريات، مؤكدا أنه يجب عليهم التأقلم مع هذا الوضع.

ووصف العنبري وجود ثلاثة لاعبين من نادي الشارقة بالمنتخب الوطني هم سيف راشد والحسن صالح وماجد سرور وكذلك وجود لاعبين أجانب في الفريق يلعبون لمنتخبات بلدانهم بالأمر المفرح، مؤكدا سعادته بتألق سيف راشد خلال مشاركته الأخيرة مع المنتخب وتمنى استمراره بهذه المستوى.