قويض: اتمنى ان يتفوق فريقي على نفسه امام الشارقة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

عبر مدرب دبا الفجيرة السوري محمد بن قويض عن أمنياته ان يتفوق فريقه على نفسه ويتمكن من الفوز على الشارقة في المباراة التي ستجمع الفريقين عصر الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة لكرة القدم في استاد الفجيرة لكي يكسب اهم ثلاث نقاط تحسن من موقفه نحو الافضل.



وقال بن قويض:بعد عدد المباريات التي لعبناها أصبح فريقنا مكشوفا للشارقة وهم ايضا لنا، وكل الفرق أداءها مكشوف للجميع، لكنه نوه الى ان مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري عمل جهدا كبيرا وتصدر فريقه للترتيب لم يأتي من فراغ، والملك فريق قوي خصوصا انه يملك خمسة لاعبين مهاريين جدا اضافة الى لاعب المنتخب سيف راشد، مما يعطيهم حلول كثيرةً، موضحا: نحن نقدر صعوبة الموقف الذي نحن عليه، لكننا سنبذل افضل جهودنا لتحقيق تطلعاتنا ويبقى هدفنا الا نخسر ومشيرا الى ان الشارقة لم يفوز على فرق تتشابه معه بالإمكانات مثل عجمان واتحاد كلباء، ان يكون الجمهور حاضرا، والوقوف خلف الفريق وختم: تنتظرنا مباراتين قويتين وصعبتين متتاليتين امام الشارقة والعين.



وهما فريقي صدارة ونتطلع من هاتين المباراتين ان ننال لو نقطتين سنكون سعداء وإذا ما خطفنا هدفا ودافعنا عنه ونلنا بسبب ذلك ثلاث نقاط سيكون أمرا مميزا.