هاسيك: الفجيرة جاهز لمواجهة الامارات وبديل بن يطو جاهز

المصدر: محمد فاضل الفجيرة

اكد مدرب الفريق الاول لنادي الفجيرة التشيكي ايفان هاسيك بان فريقه جاهز لمواجهة الامارات وانه يتطلع لتحقيق افضل نتيجة ايجابية ومنوها الى انه سيفتقد لثلاث لاعبين مهمين وهم كل من حمدان قاسم و احمد موسى والجزائري محمد بن يطو

وذلك في المؤتمر الصحفي الذي اقيم عصر اليوم بنادي الفجيرة تمهيدا للمباراة القادمة للفريق امام الامارات ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي والتي ستقام في استاد نادي الامارات يوم الجمعة.



واوضح هاسيك: نحن نلعب كمجموعة ولانعتمد على لاعب بمفرده ونعمل على تعويض غياب المحترف الجزائري محمد بن يطو، وبديله جاهز لهذه المباراة، وجميع اللاعبين يقاتلون من اجل اللعب أساسيين، منوها الى أنه يفكر بنيل النقاط من كل مباراة ايا كان الفريق المقابل، منوها الى انه يدرس باشراك عددا من اللاعبين الشباب الذين تميزوا في المباراة السابقة امام الشارقة في كاس الخليج العربي.



وأضاف: سعيد بعودة لاعب الاولمبي خالد عبد الله للفريق بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الاولمبي وهو جاهز للمشاركة

وختم: اتمنى استدعاء لاعب الامارات وليد عمبر للمنتخب الوطني لكونه واحد من افضل اللاعبين لكني سأعمل على ايقافه في المباراة بين الفجيرة والامارات