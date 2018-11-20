عامر عبد الرحمن ينضم الى قائمة اللاعبين المصابين في المنتخب

المصدر: منصور السندي-دبي

ذكر اتحاد الكرة على صفحته عبر " توتير" أن لاعب المنتخب الوطني عامر عبد الرحمن سيغيب عن مباراة المنتخب الودية المقررة اليوم الثلاثاء أمام اليمن ضمن تحضيرات المنتخب لكأس اسيا التي ستقام في الإمارات في يناير المقبلة، لتعرضه الى كدمة في الكاحل خلال التدريبات ويحتاج على إثرها الى العلاج والراحة، دون أن يتم الكشف عن مدة العلاج او الراحة، لينضم بذلك عامر الى قائمة اللاعبين المصابين في المنتخب التي تضم كلا من لاعب الهلال السعودي عمر عبد الرحمن ومهاجم شباب الأهلي أحمد خليل ومدافع العين إسماعيل أحمد ولاعب العين ريان يسلم ولاعب الجزيرة خلفان مبارك.