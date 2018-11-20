عبدالله الشرقي: استعدادات مبكرة لاستضافة مونديال الأجسام بالفجيرة

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، أن الاستعدادات لاستضافة النسخة القادمة لكأس العالم لبناء الأجسام، التي ستقام في الفجيرة، في نوفمبر من العام المقبل، ستبدأ بشكل مبكّر من أجل تحقيق العلامة الكاملة في النجاح.

وأثنى على الجهود الكبيرة، التي بذلها فريق العمل، الذي أسهم بالفوز باستضافة البطولة، بعد الاجتماع الذي أقيم في إسبانيا منتصف الجاري، مؤكداً أن الخبرة التي تمتع بها فريق تنظيم بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة، برئاسة مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، المهندس محمد عبيد بن ماجد، قصرت زمن المفاوضات بين الجانبين، ومهدت للفوز بتنظيم البطولة، وأن السمعة التي تتمتع بها الإمارات لدى استضافتها للبطولات العالمية أسهمت باستقطاب البطولة لتقام في الفجيرة.

وأوضح، في تصريحات صحافية: «سعداء بالفوز بتنظيم بطولة كأس العالم، باعتبارها البطولة الأقوى فنياً وتنافسياً، وسيضع اتحاد اللعبة كل كوادره لإنجاح استضافتها»، وأكد الشرقي أن الفوز بتنظيم البطولة لم يكن يسيراً، لولا ثقة المجتمع الدولي عموماً، والاتحاد الدولي لبناء الأجسام بقدرة الإمارات على تنظيم مميز لكأس العالم.

وكان الشرقي قد وقع عقد تنظيم كأس العالم لبناء الأجسام مع رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، الدكتور رافائيل سانتوغا، خلال حفل نظمه الاتحاد الدولي بمدريد في إسبانيا.