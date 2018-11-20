البلوشي: نثق بدعم الجمهور لـ «الإمبراطور» في كأس زايد

المصدر: أحمد طارق - دبي

تصل، اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إلى دبي، استعداداً لمواجهة الوصل يوم بعد غدٍ في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، على استاد الوصل في زعبيل، إذ أعدت إدارة «الإمبراطور» تحضيرات خاصة لاستقبال الفريق الضيف، من خلال توفير سبل الراحة كافة للبعثة المصرية.

وأكد المدير الإعلامي لنادي الوصل، أحمد البلوشي، أنه تم الانتهاء من الترتيبات كافة، الخاصة باستقبال الأهلي، لافتاً إلى أن المدير الإداري للفريق المصري، سمير عدلي، وصل أمس إلى دبي، وذلك لاستكمال إجراءات حجز الفندق.

وقال البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأهلي المصري سيخوض تدريبه الأول غداً على الملعب الفرعي بالوصل، بينما سيخوض التدريب الأساسي على استاد زعبيل في الموعد نفسه، الذي ستقام عليه المباراة بعد غدٍ، كما تنص لوائح الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأشار إلى أنه تقررت إقامة المؤتمر الصحافي الخاص بمدرب الأهلي، الفرنسي باتريك كارتيرون، في الخامسة مساءً غداً، بينما سيقام المؤتمر الخاص بمدرب الوصل، حسن العبدولي، في الساعة 5:30، وأكد أن الاتحاد العربي لكرة القدم عين طاقم حكام من المغرب لإدارة المباراة، بقيادة الحكم الدولي نورالدين الجعفري، ويضم الحكمين المساعدين أزاكو لحسن وأركاض مصطفى والحكم الرابع زورق عادل، بينما تم تعيين السعودي خليل جلال مقيماً للحكام.

وأكد البلوشي أن الوصل يمنح اللقاء أهمية كبيرة، وقال: «المباراة تقام في بطولة تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً، هو كأس زايد، ما يزيد حجم المسؤولية التي يجب أن يتحملها (الإمبراطور)، إذ إنه الفريق الوحيد الذي يمثل الدولة في البطولة».

وأشاد المدير الإعلامي بدور جمهور الوصل، وقال: «الجمهور الوصلاوي لا يحتاج إلى دعوة، ونثق تماماً بدعمه لـ(الفهود)، ووقوفه خلف الفريق، خصوصاً أن الوصل يمثل الدولة في هذه البطولة، وبصفة عامة يعد عشاق الأصفر الداعم الرئيس للفريق، ودوماً يصنعون الفارق لمصلحة الفريق عندما يحضرون ويساندون اللاعبين في جميع المباريات».