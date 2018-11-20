العنابي مكتمل الصفوف أمام الجزيرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استأنف فريق الكرة بنادي الوحدة تدريباته، أمس، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة يوم واحد، بعد مباراة كلباء الأخيرة في الجولة السادسة من كأس الخليج العربي.

ويستعد الفريق لمباراة الجزيرة المصيرية والمرتقبة في ديربي العاصمة، على استاد آل نهيان الجمعة المقبلة، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، التي يعول عليها الفريق كثيراً للعودة إلى المنافسة القوية.

وتدرب الفريق، أمس، على ملعب أكاديمية الناشئين بالشهامة، ويتدرب اليوم على استاد آل نهيان، وكذلك غداً الأربعاء وبعد غدٍ الخميس.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعبون الدوليون: قائد الفريق إسماعيل مطر، وقلب الدفاع أحمد راشد، وحارس المرمى محمد حسن الشامسي، إلى تدريبات الفريق غداً، بعد مشاركتهم في مباراة المنتخب الوطني الودية مع منتخب اليمن.

وسيدخل فريق الوحدة مباراة الجزيرة مكتمل الصفوف دون غيابات، سواء للإيقافات أو الإصابات، بعد عودة المصابين: محمد برغش، وسلطان الغافري، ومراد باتنا، والاطمئنان على جاهزيتهم الكاملة.