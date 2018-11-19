كوسوكو يحرم الشارقة أولى نقاطه في الكأس

المصدر: منصور السندي - الشارقة

حرم لاعب الفجيرة البديل، الفرنسي عمر كوسوكو، الشارقة من أول نقطة له في كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد أن نجح في تسجيل هدف الفوز 3-2، لفريقه في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد خالد بن محمد في الحزانة، ضمن الجولة السادسة لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع الفجيرة رصيده الى أربع نقاط، وبات يحتاج إلى حسبة معقدة للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي، كونه تبقت له مباراة واحدة أمام الظفرة في الجولة المقبلة.

وكانت المباراة بمثابة تحصيل حاصل للشارقة، الذي خرج من سباق المنافسة على البطولة، بتعرضه للخسارة الخامسة على التوالي.

وعلى الرغم من أنه يتصدر، حتى الآن، ترتيب دوري الخليج العربي، إلا أن الشارقة لم يقدم في المباراة المردود الفني المطلوب منه أمام 210 مشجعين فقط حضروا اللقاء.

وأخرج حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب الشارقة، محين خليفة، «71»، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأنهى الفجيرة الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله الجزائري، محمد بن يطو، في الدقيقة التاسعة، فيما شهد الشوط الثاني أربعة أهداف للفريقين.

وخاض الشارقة المباراة بلاعبي الصف الثاني، باستثناء المحترف البرازيلي إيغور كورنادو. وترجم الفجيرة أفضليته في الشوط الأول بتسجيل هدف مبكر في مرمى أحمد ديدا، في الدقيقة التاسعة، عن طريق محمد بن يطو.

وأهدر الشارقة، مع بداية الشوط الثاني، فرصة هدف محقق من محمد إبراهيم، وهو في مواجهة حارس الفجيرة، إبراهيم عبدالله، من هجمة سريعة قادها في البداية إيغور وعمر جمعة، وانتهت عند محمد إبراهيم.

وشهدت الدقائق الأخيرة للشوط الأول نشاطاً مكثفا للشارقة، الذي سعى إلى إعادة تنظيم صفوفه من جديد، وهدد مرمى الفجيرة بأكثر من محاولة خطرة.

ونجح الفجيرة في تسجيل الهدف الثاني بمرمى الشارقة، عن طريق رونالدو منديز «53»، بعد أن اصطدمت الكرة بمدافع الشارقة، علي الظنحاني، قبل أن تعانق الشباك.

وتمكن الشارقة من تقليص الفارق من ركلة جزاء، احتُسبت لمصلحة اللاعب محمد إبراهيم، بعد أن تعرض للعرقلة من حارس الفجيرة داخل المنطقة المحظورة، تصدى لتنفيذها إيغور «64»، وسجل محمد إبراهيم هدف التعادل للشارقة «85»، قبل أن يحسم عمر كوسوكو المباراة في الزفير الأخير من اللقاء.