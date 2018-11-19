راشد الحمادي يحرز برونزية آسيا للشطرنج

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أحرز لاعب نادي الشارقة للشطرنج، راشد الحمادي، الميدالية البرونزية، لمنافسات تحت ست سنوات، في بطولة آسيا للشطرنج، المقامة في العاصمة الأوزباكستانية طشقند، خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري.

وجمع الحمادي خمس نقاط من أصل سبع جولات، في البطولة التي شهدت مشاركة 18 لاعباً من جنسيات مختلفة.

وانطلقت، أمس، بطولة الكلاسيك، التي تستمر حتى الخميس المقبل.

ويشارك نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في البطولة بأربعة لاعبين هم: سلطان الزرعوني وراشد مسعود وعبدالرحمن الحمادي، وجميعهم فئة تحت ثماني سنوات، إضافة إلى راشد الحمادي فئة تحت ست سنوات، ويشرف عليهم المدرب صهيب فواز، ويرافق الوفد المدير التنفيذي للنادي رجائي السوسي.