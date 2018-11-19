110 لاعبين في سباق الحمرية للدرّاجات

المصدر: محمد أبو إسماعيل - الشارقة

شارك 110 درّاجين في سباق الحمرية لهواة الدرّاجات المؤهل إلى سباق سيح السلم للدرّاجات، لمسافة 80 كم، ونجح منصور الصابري من فريق «إس إس» في الفوز بالمركز الأول بزمن 1:49:30 ساعة.

وحصل الدرّاج عادل عبدالباقي من فريق «إكسبو» على المركز الثاني، بينما حلّ خلفان الصابري من فريق «إس إس» في المركز الثالث. من جانب آخر، نجح فريق النصر في السيطرة على سباق الفردي العام للشباب بمنطقة نزوى، الذي أقيم أول من أمس، بمشاركة 39 درّاجاً من ثمانية أندية ولمسافة 60 كم، حيث نجح لاعب النصر حارب محمد الصباغ، في الحصول على المركز الأول، بينما حلّ اللاعب سعيد محمد علي ثانياً، وجاء زميلهما عبدالله علي خليل في المركز الثالث.